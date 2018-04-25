СМИ: Россия не передавала Сирии С-300

Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что российские системы С-300 уже начали работу в САР месяц назад.

Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

— Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет, — цитирует агентство собеседника.

При этом он отметил, что на вооружении сирийских правительственных войск стоят различные средства ПВО, включая как советское разработки, так и современные. Все они, по словам источника, эффективно показали себя во время отражения ракетного удара западной коалиции по Сирии.

Напомним, вопрос о возможном возобновлении поставок зенитных ракетных систем С-300 был поднят после ударов США и союзников по этой республике. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у России после массированной бомбардировки больше нет моральных обязательств не поставлять ЗРК Дамаску.

После в СМИ появилась информация, что "Фаворит" будут поставлять в САР на безвозмездной основе. При этом в Кремле эту информацию отказались комментировать, а в российском МИД заявили, что этот вопрос ещё не решён. Несмотря на это, после появилась информация, что вооружение будет передано Сирии в течение месяца.