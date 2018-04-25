Константин Хабенский открыл памятник прототипу главного героя фильма "Собибор"

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Константин Хабенский открыл памятник прототипу главного героя фильма "Собибор"

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Константин Хабенский на церемонии открытия памятника прототипу главного героя фильма "Собибор" Александру Печерскому в Ростове-на-Дону. 

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Речь идёт об Александре Печерском — организаторе единственного успешного массового побега из фашистского лагеря смерти.

Памятник советскому офицеру Александру Печерскому, возглавившему восстание евреев-заключённых в лагере смерти Собибор, появился во дворе гимназии № 52 в Ростове-на-Дону. В этом городе герой Великой Отечественной войны прожил почти всю свою жизнь, приехав сюда с родителями в 1915 году.

В церемонии открытия памятника Печерскому принял участие народный артист РФ Константин Хабенский, который воплотил образ героя в фильме "Собибор".

— Я счастлив, что память тех людей, чью жизнь спас Печерский, жива, и благодаря их памяти мы сегодня открываем бюст Печерскому и 52-я школа будет носить его имя, — рассказал Хабенский.

Основанный на реальных событиях фильм "Собибор" — дебютная работа Хабенского как режиссёра. Она рассказывает о бунте пленников концлагеря, который произошёл в 1943 году.

Мировая премьера картины состоялась в Варшаве 23 апреля, а в Берлине "Собибор" покажут 9 мая.

В российский прокат картина выйдет 3 мая.

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