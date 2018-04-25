Обвиняемую в секс-торговле звезду "Тайн Смолвиля" отпустили под залог в $5 млн

Согласно решению суда, Эллисон Мэк будет находиться под домашним арестом в доме родителей и носить электронный браслет.

Судья одобрил освобождение из-под ареста актрисы Эллисон Мэк под залог в 5 миллионов долларов. Это произошло через несколько дней после того, как бывшая звезда "Тайн Смолвиля" была арестована за её предполагаемое участие в секс-торговле людьми. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры Соединённых Штатов.

Как сообщается, Мэк будет находиться под домашним арестом в Калифорнии и должна носить электронное контрольное устройство. Отмечается, что документы, подписанные судьёй, указывают на то, что, возможно, разбирательство прекратят до суда.

Согласно заявлению Министерства юстиции, на прошлой неделе Мэк обвинили в секс-торговле, участии в сговоре о принудительном труде. 35-летняя актриса вербовала жертв в секту, после чего их использовали как сексуальных рабынь.

Задержание звезды "Тайн Смолвиля" связано с её предполагаемой причастностью к организации под названием Nxivm, группе из штата Нью-Йорк. Её представители утверждали, что являются участниками программы самопомощи. Как отмечается, на самом деле организация являлась пирамидой, новых участников которой сексуально эксплуатировали. Сообщается, что жертв секты клеймили в области таза. По предварительной информации, Эллисон Мэк пыталась завербовать в движение в том числе британскую актрису Эмму Уотсон.

На данный момент Мэк запрещено связываться с кем-либо из нынешних или бывших членов Nxivm или сотрудничать с организацией.