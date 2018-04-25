В Армении предложили провести внеочередные парламентские выборы

Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы. Однако представители оппозиции заявили, что будут их бойкотировать, если они пройдут при главе правительства, который представляет правящую Республиканскую партию Армении.

— Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года… Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причём не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА, — утверждает лидер протестного движения Никол Пашинян.

Пашинян добавил, что в Армении продолжатся митинги, пока все требования оппозиции не будут выполнены.

Протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, проходили в Ереване с 13 апреля. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Также в отставку ушло и правительство.