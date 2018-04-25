При этом прохожие оказались равнодушны к деньгам и прошли мимо валяющихся пачек рублёвых купюр.

27-летний житель Тамбова украл из кредитной организации 30 миллионов рублей, но, пока сбегал с места преступления, растерял часть денег. По потерянным купюрам на него вышли оперативники, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, вор пробрался в кредитный потребительский кооператив, взломал металлический сейф и похитил оттуда более 30 миллионов рублей. Украденные деньги злоумышленник спрятал в сумку, но по дороге часть из них выронил и не стал поднимать. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, что помогло с лёгкостью вычислить преступника.

После задержания подозреваемого выяснилось, что он спрятал деньги в арендованном гараже на севере города. При этом часть суммы ему удалось потратить. Злоумышленник купил недвижимость и отдал старые долги.

В настоящее время житель Тамбова находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до одного миллиона рублей.