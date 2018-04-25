Бабуля-Трампуля. В испанской глубинке нашли "сестру-близняшку" президента США

На поразительное сходство обратили внимание испанские журналисты. Сама бабушка считает, что всё дело в цвете волос.

Испанские журналисты в одной из испанских деревень обнаружили бабушку — двойника Дональда Трампа. Долорес Лейс Антело, а именно так зовут обладательницу нестандартной внешности, снялась для репортажа, посвящённого последствиям недавно прошедших штормов. Фотография, на которой женщина стоит с мотыгой, моментально стала вирусной в социальных сетях.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) 21 апреля 2018 г.

Первой обратила внимание на схожесть Долорес с президентом США журналистка Паула Васкес. Именно она разместила в своём аккаунте ту самую фотографию с мотыгой, которая впоследствии стала популярной и в других социальных сетях.

Огромная популярность в сети "сестры-близнеца" Дональда Трампа заинтересовала средства массовой информации. Так, например, американский журнал Newsweek посвятил женщине статью, которая начинается со слов: "Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живёт в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлучёнными при рождении".

Сама Антело не имеет смартфона с выходом в Интернет, а о своей популярности узнала от дочери. Кроме того, она рассказала, что соседи её теперь называют "двоюродным братом Трампа".