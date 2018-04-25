В Забайкалье за сутки устранено 10 лесных пожаров

В тушении принимают участие около 600 человек и больше ста единиц техники, включая тракторы, бульдозеры и другие машины.

За прошедшие сутки было ликвидировано десять лесных пожаров в Забайкальском крае — в Читинском, Чернышевском, Нерчинско-Заводском, Могочинском, Сретенском, Петровск-Забайкальском, Улётовском, Хилокском, Тунгокоченском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

— По состоянию на 08:00 25 апреля на территории лесного фонда Забайкальского края действует 27 лесных пожаров в Красночикойском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Нерчинско-Заводском, Сретенском, Тунгокоченском, Чернышевском, Хилокском, Шилкинском районах на общей площади 3642 га, — также отмечается в сообщении.

По данным ведомства, угроза населённым пунктам отсутствует.

В тушении участвуют около 600 человек и больше ста единиц техники, включая тракторы, бульдозеры, лесопожарные комплексы и пожарные машины.

— Министерством природных ресурсов Забайкальского края и подведомственными ему учреждениями ведётся постоянный мониторинг лесопожарной обстановки, — отметили в ведомстве.

Ранее МЧС объявило режим ЧС в Забайкалье с 24 апреля из-за крупных природных пожаров.