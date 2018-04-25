"Целое море цветов". Розы, астры и тюльпаны украсят Москву к майским праздникам

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"Целое море цветов". Розы, астры и тюльпаны украсят Москву к майским праздникам

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Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов 

На столичных улицах в рамках месячника благоустройства начинается высадка цветов. Для украшения Москвы к майским праздникам подготовлено 50 миллионов единиц цветочной рассады, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, к оформлению клумб в Москве приступили ещё в середине прошлой осени. В октябре 2017-го у Триумфальной арки высадили 90 тысяч белых, жёлтых и розовых тюльпанов.

— К майским праздникам они распустятся и будут радовать москвичей и гостей столицы вместе с разноцветной виолой, — рассказал Бирюков.

Кроме того, на столичных клумбах и в палисадниках распустятся петунии, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. А на площади более чем 137 тысяч квадратных метров будут высажены и полюбившиеся москвичам многолетние культуры: розы, хосты и астры.

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