Количество жертв урагана в Москве возросло до двух

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Количество жертв урагана в Москве возросло до двух

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Фото: © VK/Клуб Любителей Метеорологии

Скорость ветра в Московском регионе в минувшую субботу достигала 30 метров в секунду.

Пострадавшая во время урагана 84-летняя пенсионерка умерла в столичной больнице. Таким образом количество жертв шквалистого ветра возросло до двух.

— Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжёлыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

В депздраве добавили, что сейчас в медучреждениях остаётся 11 пострадавших жителей столицы.

Как уже сообщал Лайф, 21 апреля во время мощного урагана в Москве погибла девочка, ещё 17 человек пострадали. Ещё один человек погиб из-за шквала в Московской области.

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