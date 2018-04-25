Количество жертв урагана в Москве возросло до двух

Скорость ветра в Московском регионе в минувшую субботу достигала 30 метров в секунду.

Пострадавшая во время урагана 84-летняя пенсионерка умерла в столичной больнице. Таким образом количество жертв шквалистого ветра возросло до двух.

— Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжёлыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

В депздраве добавили, что сейчас в медучреждениях остаётся 11 пострадавших жителей столицы.

Как уже сообщал Лайф, 21 апреля во время мощного урагана в Москве погибла девочка, ещё 17 человек пострадали. Ещё один человек погиб из-за шквала в Московской области.