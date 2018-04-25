В Анапе машина сбила одного из разработчиков яда "Новичок"

По предварительным данным, Владимир Углев получил травмы ноги и головы, угрозы его жизни нет.

Владимир Углев, называющий себя разработчиком отравляющих веществ типа "Новичок", которым, предположительно, был отравлен в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, попал под машину в Анапе. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, учёный получил лёгкие травмы и был госпитализирован.

— Вчера в одном из посёлков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его. Учёный был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причинённый ему вред как лёгкий, — говорится в сообщении агентства.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, Владимир Углев дал интервью телеканалу "Би-би-си", в котором заявил, что "на основании всего спектра информации, присланной ему в последнее время, он уверен, что экс-полковника ГРУ отравили веществом А-234".

Как ранее сообщал Лайф, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта, предположительно, отравляющим веществом "Новичок". Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако доказательства этого так и не были обнародованы.

В Москве свою причастность к инциденту категорически опровергли и потребовали от Лондона предоставить доказательства своих обвинений или провести независимое международное расследование случившегося. Британия ответила отказом на эти требования.