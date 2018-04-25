Хотел домой. В Новой Москве молодой человек забыл ключи и выломал два шлагбаума

В ЖК "Бутовские аллеи" в Новой Москве 23-летний молодой человек выломал два шлагбаума, пытаясь попасть домой. Так, он приехал около трёх часов ночи и понял, что забыл электронный пропуск. Тогда молодой человек решил проблему по-своему — просто выломал шлагбаум.
Видеозапись с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
На этом он не остановился и сломал второй. После этого молодой человек разбил две камеры наблюдения и отправился спать.
Правда выяснилась наутро. По предварительным подсчётам, управляющая компания пришла к выводу, что ущерб от его действий составил около трёхсот тысяч рублей.
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