Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше"

Олег Навальный был осуждён на 3,5 года, а его брат Алексей получил три года условно.

Президиум Верховного суда признал законным приговор, вынесенный братьям Алексею и Олегу Навальным по делу о хищениях в "Ив Роше".

— Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея Навального и Олега Навального оставить без изменений, — говорится в судебном постановлении.

Таким образом, суд отказался направить дело "Ив Роше" на повторное рассмотрение, на чём настаивал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В октябре 2017 года европейская инстанция присудила Навальным компенсацию в размере более 80 тысяч евро, рассмотрев их жалобу на приговор. Однако при этом он не увидел "политической мотивированности" в уголовном деле против братьев.

Напомним, в 2014 году Замоскворецкий суд Москвы признал виновными Алексея и Олега Навальных по делу о хищении средств компании "Ив Роше ". Олег Навальный был осуждён на 3,5 года, а его брат Алексей получил три года условно.