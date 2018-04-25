"Газпром" достроит газопровод "Сила Сибири" до границы с Китаем в 2018 году

На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после испытаний.

Российский газовый холдинг "Газпром" до конца 2018 года планирует завершить постройку газопровода "Сила Сибири" до границы с КНР. Об этом сообщил зампред правления холдинга Виталий Маркелов в интервью журналу "Газпром".

— На 1 марта 2018 года сварено 1859,6 километра газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1580,1 километра, что составляет около 73% его протяжённости на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. До конца нынешнего года планируется в полном объёме завершить строительство газопровода на данном участке, — сообщил он.

По словам зампреда правления, на 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний.

Общая протяжённость линейной части магистрального газопровода на полное развитие составляет около четырёх с половиной тысяч километров с девятью компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.

В конце 2017 года началось строительство компрессорной станции Зейская — одного из уникальных объектов этой газотранспортной системы. По словам Маркелова, её ввод в 2019 году позволит обеспечить заданные параметры газа при первых поставках в КНР, а в дальнейшем поддерживать технологический процесс по переработке газа на Амурском ГПЗ.