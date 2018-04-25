В Конгрессе США запретили оказывать помощь Сирии

Стоит отметить, что проект оставляет возможность на оказание помощи, но при ряде условий, которые должен выполнить президент США Дональд Трамп.

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных правительству республики. Об этом говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты.

— Политика Соединённых Штатов будет такова, что помощь Соединённых Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии, будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил, — говорится в тексте законопроекта.

Документ оставляет возможность оказания помощи, но при соблюдении перечня требований. В них указывается, что президент США Дональд Трамп должен доказать конгрессу, что Дамаск "прекратил атаки на мирное население", освобождает политкзаключённых, организует свободные выборы и не разрабатывает баллистические и крылатые ракеты.

При этом уточняется, что законопроект не касается гуманитарных миссий и организаций, действия которых "отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии". Подробные отчёты о реализации каждого такого проекта американский лидер должен предоставлять ежегодно.

Также сообщается, что в проектах по оказанию помощи, которые спонсируют США, не должны принимать участие никакие официальные лица в Сирии или их родственники.