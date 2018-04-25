В Конгрессе США запретили оказывать помощь Сирии

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных правительству республики. Об этом говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты.
— Политика Соединённых Штатов будет такова, что помощь Соединённых Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии, будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил, — говорится в тексте законопроекта.
Документ оставляет возможность оказания помощи, но при соблюдении перечня требований. В них указывается, что президент США Дональд Трамп должен доказать конгрессу, что Дамаск "прекратил атаки на мирное население", освобождает политкзаключённых, организует свободные выборы и не разрабатывает баллистические и крылатые ракеты.
При этом уточняется, что законопроект не касается гуманитарных миссий и организаций, действия которых "отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии". Подробные отчёты о реализации каждого такого проекта американский лидер должен предоставлять ежегодно.
Также сообщается, что в проектах по оказанию помощи, которые спонсируют США, не должны принимать участие никакие официальные лица в Сирии или их родственники.
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