WADA обсуждает продолжение тяжбы против российских олимпийцев в судах Швейцарии

Всемирное антидопинговое агентство считает несправедливым вердикт CAS по 28 российским участниками Олимпиады в Сочи, который оправдал россиян из-за отсутствия доказательств участия в подмене допинг-проб.

— Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они по понятным причинам могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает решение Международного олимпийского комитета взвешенно проанализировать все 28 решений и рассмотреть все варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии, — цитирует заявление ТАСС.

Кроме того, как утверждает WADA, признание вины 11 россиян подтверждает наличие системы подмены допинг-проб в Сочи и выводы доклада Ричарда Макларена и комиссии Самуэля Шмида.