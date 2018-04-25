Токио выразил протест Сеулу из-за десерта для межкорейского саммита

На шоколадке оказалась изображена единая Корея, включающая в себя в том числе и острова Такэсима, на которые претендует Япония.

Глава Департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги выразил протест руководству диппредставительства Южной Кореи из-за десерта, который хотят подать на межкорейском саммите, сообщает телеканал NHK.

Японские власти возмутились тем, что на шоколаде, который будет десертом на ужине южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, будет изображена карта единой Кореи, включающая острова Такэсима, на которые претендует Токио, отмечает телеканал.

Уточняется, что протест был также передан по дипломатическим каналам через Посольство Японии в Сеуле.