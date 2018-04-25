"Флагман отечественной авиации". Путин поздравил "Аэрофлот" с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил "Аэрофлот" с 95-летием авиакомпании. Глава государства отметил, что перевозчик является флагманом отечественной пассажирской авиации. Слова лидера страны приводятся на сайте Кремля.

— Сегодня "Аэрофлот" — признанный флагман отечественной пассажирской авиации и одна из старейших авиакомпаний мира. Вы по праву можете гордиться замечательными традициями многих поколений своих предшественников, главные из которых — искренняя любовь к своему делу, исключительный профессионализм и компетентность, ответственность и забота о безопасности пассажиров, — говорится в сообщении президента.

Владимир Путин отметил, что "Аэрофлот" прошёл насыщенный путь. Глава государства также упомянул мужество лётчиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

— Они мужественно защищали Родину от жестокого врага, снабжали фронт боеприпасами и продовольствием, эвакуировали раненых, поддерживали связь с блокадным Ленинградом, — поясняет президент.

Лидер страны пожелал коллективу авиакомпании всего самого доброго и достигнуть новых высот.