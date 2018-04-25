Большой брат. В РФ пойман первый преступник с помощью системы распознавания лиц

По данным разработчиков системы, её камеры могут распознавать до 20 человек в секунду.

На станции метро "Фрунзенская" в Москве благодаря системе распознавания лиц впервые в России был задержан предполагаемый преступник. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина подозревается в грабеже в городе Егорьевске и скрывается от следствия около года.

Систему распознавания лиц начали внедрять в московском метро в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018. Стоимость проекта оценена в четыре миллиарда рублей. Как уточняют разработчики системы, камеры могут проверять до 20 человек в секунду — они сравнивают профиль пассажиров с фотографиями из розыска и сообщают полицейским, если есть совпадения.

Отметим, подобная система уже действует в Китае, причём не только в метро, но и на улицах городов, и распознаёт пешеходов — нарушителей дорожного движения.