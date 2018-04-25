Гендиректор "Пятёрочки" Ольга Наумова покинула свой пост

Руководившая торговой сетью "Пятёрочка" в течение пяти лет Ольга Наумова покинула пост гендиректора. Об этом сообщает X5 Retail Group, в которую входит сеть.
Как говорится в сообщении, исполняющим обязанности генерального директора торговой сети был назначен главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.
О причинах ухода Наумовой с поста не сообщается. В заявлении экс-гендиректора похвалили за работу.
Предполагается, что новый гендиректор будет избран из числа внутренних кандидатов после обновления стратегии торговой сети.
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