Гендиректор "Пятёрочки" Ольга Наумова покинула свой пост

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Гендиректор "Пятёрочки" Ольга Наумова покинула свой пост

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Руководившая торговой сетью "Пятёрочка" в течение пяти лет Ольга Наумова покинула пост гендиректора. Об этом сообщает X5 Retail Group, в которую входит сеть.

Как говорится в сообщении, исполняющим обязанности генерального директора торговой сети был назначен главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

О причинах ухода Наумовой с поста не сообщается. В заявлении экс-гендиректора похвалили за работу.

Предполагается, что новый гендиректор будет избран из числа внутренних кандидатов после обновления стратегии торговой сети.

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