В метро Москвы до 2019 года заработает 400 вендинговых аппаратов с едой

Список станций, где появятся подобные автоматы, на данный момент прорабатывается.

В московском метро до конца 2018 года будет работать 400 аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса. Об этом говорится на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

— Вендинговые аппараты удобны для пассажиров: в них можно по дороге купить снеки или воду, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары, — рассказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Список станций, где появятся автоматы, на данный момент прорабатывается. Сейчас более 190 аппаратов работает на 22 станциях столичного метро.

Кроме того, в подуличных переходах 45 станций на сегодняшний день работает около 350 торговых павильонов, а в течение 2018 года запланировано увеличить их число вдвое, добавил заммэра. Там можно приобрести продукты, театральные билеты, печатные издания, обувь, одежду, аксессуары, цветы и многое другое.

Ранее стало известно, что вендинговые аппараты будут продолжать появляться и на МЦК (Московское центральное кольцо). Сейчас они есть на станциях "Деловой центр", ЗИЛ, "Автозаводская", "Владыкино", "Стрешнево" и ещё на 13 станциях.