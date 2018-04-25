Сирийская ПВО уничтожила 46 крылатых ракет западной коалиции, летевших на Дамаск

Системы противовоздушной обороны Сирии, прикрывающие Дамаск, 14 апреля перехватили почти полсотни крылатых ракет западной коалиции. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "БУК", "Квадрат" и "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено сорок шесть крылатых ракет,— сказал генерал-полковник.

Ранее Лайф сообщал, что коалиция западных стран, в которую вошли США, Франция и Великобритания, выпустила 103 ракеты по различным объектам в Сирии. По информации Министерства обороны РФ, большинство ракет были сбиты, погибших нет.