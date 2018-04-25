Минобороны РФ покажет фрагменты крылатых ракет, сбитых ПВО Сирии

Читайте также

Минобороны РФ покажет фрагменты крылатых ракет, сбитых ПВО Сирии

2488

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской

Фото: © РИА Новости/ Вадим Савицкий

Речь идет о ракете "Томагавк" и авиаракете, которые использовались США и союзниками во время удара по Сирии 14 апреля.

В Москву доставили две ракеты, выпущенные коалицией по Сирии и не достигшие целей. Эту информацию на сегодняшнем брифинге подтвердил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Речь идёт об авиационной высокоточной американской ракете и крылатой ракете "Томагавк".

Фрагменты этих ракет Минобороны планирует продемонстрировать журналистам.

— Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов, — добавил Рудской.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×