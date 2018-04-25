Минобороны РФ покажет фрагменты крылатых ракет, сбитых ПВО Сирии

В Москву доставили две ракеты, выпущенные коалицией по Сирии и не достигшие целей. Эту информацию на сегодняшнем брифинге подтвердил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Речь идёт об авиационной высокоточной американской ракете и крылатой ракете "Томагавк".
Фрагменты этих ракет Минобороны планирует продемонстрировать журналистам.
— Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов, — добавил Рудской.
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