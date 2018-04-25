Песков заявил, что никакой альтернативы СВПД пока нет

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Москва выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий в данном виде.

Российская сторона выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, так как повторить "филигранную работу", которая была проделана во время его подготовки, вряд ли удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде. И мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что "СВПД в нынешнем виде — это был продукт филигранных и напряжённых дипломатических усилий со стороны многих государств". Как отметил пресс-секретарь, данные усилия заслуживают высокой оценки. Кроме того, Песков заявил, что остаётся вопрос, возможно ли данную работу повторить.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, в случае если США выйдут из Соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут режим санкций, Тегеран может возобновить ядерную программу.