В Кремле не стали комментировать лишение Марка Фейгина статуса адвоката

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лишение Марка Фейгина статуса адвоката не является решением Кремля. Так, он ответил на вопрос, не было ли это давлением на юриста, который представлял интересы украинца Романа Сущенко.

— Я не могу никак это комментировать. Вы знаете, что подобные решения принимаются не в Кремле и это не является прерогативой Кремля, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили адвокатского статуса за ненормативную лексику в Сети.