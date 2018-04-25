В Кремле надеются, что в Армении достигнут консенсуса в ближайшее время

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва рассчитывает, что в Армении "выйдут на устойчивую конструкцию".

Россия по-прежнему считает события в Армении внутренним делом этого государства. Российская сторона рассчитывает, что ситуация там будет в ближайшее время урегулирована, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы по-прежнему надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время, — отметил он.

Как подчеркнул Песков, ситуацию отслеживают очень внимательно. Напомним, протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, проходили в Ереване с 13 апреля. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Также в отставку ушло и правительство.