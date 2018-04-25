Погибли бы тысячи. Генштаб РФ объяснил, почему США заблуждались насчёт химоружия

Сразу после ударов по объектам с якобы "отравляющими веществами" там побывало много людей без средств защиты, и никто из них не пострадал.

Если бы на сирийских объектах, которые выбрали целями для своего удара США и коалиция, были бы отравляющие вещества, погибли бы десятки тысяч людей. Об этом в среду сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек, — пояснил он.

Кроме того, Рудской указал, что сразу после ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак без каких-либо средств защиты. Никто из них, по его словам, не получил поражения отравляющими веществами.

Напомним, ранее страны Запада обвинили власти Сирии в том, что они использовали химическое оружие в городе Дума. САР и Россия эту информацию опровергли. А 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для создания химоружия. Президент РФ Владимир Путин назвал это актом агрессии.