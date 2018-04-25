Кончаловский получил "самый важный орден" Италии

Российский кинорежиссёр стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Российский кинорежиссёр Андрей Кончаловский стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Торжественная церемония вручения почётной награды состоялась в Посольстве Италии.

Как рассказал посол Италии в России Паскуато Террачано, решение о награждении "самым важным орденом республики" принял лично президент страны Серджо Маттарелла. В своей речи дипломат отметил, что российский режиссёр вносит огромный вклад в укрепление российско-итальянских культурных связей, в том числе сотрудничая с крупнейшими театрами Апеннинского полуострова. Сам Андрей Кончаловский в ответ на выступление посла рассказал о своих эмоциях от работы с коллегами из этой страны, поразившись тому, "насколько русские и итальянцы нужны друг другу".

— Для меня эта награда — это ответ на мои любовные письма к Италии, — пояснил Кончаловский.

В августе минувшего года Кончаловский начал съёмки российско-итальянского фильма "Грех", который посвящён Микеланджело. Фильм повествует о жизненном отрезке итальянского скульптора, на который пришлась одна из самых главных его работ — роспись свода Сикстинской капеллы. Как утверждает режиссёр, фильм не будет автобиографическим, а сама картина будет полностью на итальянском языке. Премьера фильма ожидается в сентябре.