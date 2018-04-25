В Генштабе РФ выяснят, как к боевикам в Дамаске попали американские ПТРК

В Генштабе РФ заявили о намерении выяснить, как боевикам в районе Дамаска в Сирии попало оружие западного производства. В их числе американские противотанковые ракетные комплексы "Тоу", сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства, среди них установки противотанковых управляемых ракет "Тоу" и другие, — сказал на брифинге Рудской.

При этом он утончил, что боевики, покидающие провинцию Дамаска, сдали сирийским войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты "Скад", 35 ручных противотанковых гранатомётов, а также большое количество стрелкового оружия.