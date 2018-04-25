Генштаб РФ: Новые средства ПВО поставят в Сирию в ближайшее время

В самое ближайшее время сирийская армия получит от России новые средства ПВО. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

— Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время, — рассказал он.

Кроме того, сами сирийские военные и специалисты Минобороны Сирии провели детальный анализ результатов отражения недавнего ракетного удара США и их союзников по Сирии. В частности, на основе полученных данных были внесены изменения в систему противовоздушной обороны республики.

Как сообщал Лайф, ранее в СМИ появилась информация, что Россия может поставить Сирии комплексы С-300 "Фаворит" для создания эшелонированной системы ПВО. В Кремле пока не подтвердили данную информацию.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли более 100 ракетных ударов по объектам в Сирийской Арабской Республике. В результате массированной бомбардировки пострадали три мирных жителя.