Генштаб подтвердил, что ПВО России уничтожила два дрона боевиков у базы Хмеймим

Читайте также

Генштаб подтвердил, что ПВО России уничтожила два дрона боевиков у базы Хмеймим

2196

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Системы ПВО уничтожили два дрона боевиков у авиабазы Хмеймим в Сирии, подтвердил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Вчера в 20 часов вечера российскими средствами ПВО на удалении 10 километров от аэродрома Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков, — говорит Рудской.

Ранее сообщалось, что у аэродрома Хмеймим были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности, их уничтожили штатные зенитные огневые средства российской авиабазы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×