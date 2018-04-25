Генштаб РФ: В сирийском хранилище "Хим Шиншар" не было отравляющих веществ

В хранилище "Хим Шиншар" в сирийской провинции Хомс никогда не содержались отравляющие вещества. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Второй объект — подземное хранилище "Хим Шиншар" в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось, — сказал генерал-полковник .

В наземном хранилище этого объекта отравляющие вещества также не содержались.