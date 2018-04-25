Генштаб РФ: В сирийском хранилище "Хим Шиншар" не было отравляющих веществ

Читайте также

Генштаб РФ: В сирийском хранилище "Хим Шиншар" не было отравляющих веществ

138

Фото: © Twitter.com

В хранилище "Хим Шиншар" в сирийской провинции Хомс никогда не содержались отравляющие вещества. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Второй объект — подземное хранилище "Хим Шиншар" в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось, — сказал генерал-полковник .

В наземном хранилище этого объекта отравляющие вещества также не содержались.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×