Генштаб РФ: В сирийском хранилище "Хим Шиншар" не было отравляющих веществ

В хранилище "Хим Шиншар" в сирийской провинции Хомс никогда не содержались отравляющие вещества. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
— Второй объект — подземное хранилище "Хим Шиншар" в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось, — сказал генерал-полковник .
В наземном хранилище этого объекта отравляющие вещества также не содержались.
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