Генштаб: По объекту "Хим Шиншар" в Сирии попало семь ракет коалиции, а не 22

О том, что по сирийскому объекту выпустили более 20 ракет, заявляли представители Пентагона.

По сирийскому объекту "Хим Шиншар", где якобы было применено химическое оружие, попали семь ракет, а не 22, как уверяли в Пентагоне. Об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Теперь о результатах работы на объекте "Хим Шиншар", где, по американской версии, якобы хранилось химическое оружие. По утверждению представителей Пентагона, в наземные сооружения попало 22 ракеты. Нами зафиксировано не более семи попаданий, — отметил Рудской.

По его словам, это отражено на космическом снимке.