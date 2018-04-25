Путин призвал противостоять попыткам фальсифицировать факты о ВОВ

По мнению президента, встречи, проходящие в преддверии Дня Победы, являются важным консолидирующим событием.

Президент России Владимир Путин призвал противостоять попыткам фальсификации фактов о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление он сделал в поздравлении участникам и гостям Международного форума победителей "Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне".

— Наш долг — защищать правду о героях, твёрдо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. Уверен, священная память о победном мае 1945 года, о подвиге наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины, спасших мир от нацизма, всегда будет служить основой крепкого партнёрства и добрососедства народов и государств Содружества, — говорится в обращении главы государства.

Путин отметил, что традиционные встречи, проходящие в преддверии Дня Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств — участников СНГ.

— Объединяя известных общественных деятелей, ветеранов, представителей научных, экспертных кругов, творческих, молодёжных организаций, они призваны выполнять высокую миссию — сохранять связь времён, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам общей истории наших народов, — указывается в сообщении.

Глава государства уточнил, что движение партизан и подпольщиков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, также стоит считать одной из героических страниц в истории народов страны.