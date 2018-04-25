Суд разрешил признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей

Ранее факт опьянения можно было установить лишь при наличии этилового спирта или наркотиков в крови, а также зарегистрированного отказа от медосвидетельствования.

Конституционный суд РФ признал неконституционной норму Уголовного кодекса, которая не предусматривала установление факта опьянения водителя, если тот покинул место ДТП. Об этом говорится в материалах суда.

Суд признал не соответствующим конституционным нормам примечание 2 ст. 264-й УК России, согласно которому факт опьянения можно установить только при наличии этилового спирта или наркотиков в организме, а также зарегистрированного отказа от медосвидетельствования.

— Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП, — отмечается в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Теперь Конституционный суд РФ разрешил устанавливать факт нахождения водителей в состоянии алкогольного опьянения и "по совокупности иных доказательств".