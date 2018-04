Неумненький? В Трансильвании нашли зверька с крошечным мозгом

При этом, как выяснили исследователи, у животного были непропорционально большие луковицы и мозжечок.

Румынские палеонтологи нашли в Трансильвании новый род и вид млекопитающих, который, как предполагается, жил в конце мелового периода. В издании Proceedings of the National Academy of Sciences отмечается, что похожий на грызуна Litovoi tholocephalos относился к отряду многобугорчатых. Как предполагается, он проживал на острове. По словам учёных, несмотря на маленький объём мозга, у зверька были непропорционально большие луковицы и мозжечок.

Отметим, что многобугорчатые получили своё название из-за того, что у них на зубах вырастали бугорки. Они исчезли примерно 35 млн лет назад, в палеогене. Внешне они напоминали грызунов, а по величине они варьировали от размеров современной мыши до гигантского бобра.