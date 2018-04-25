Могерини назвала условие для финансового участия ЕС в восстановлении Сирии

На данный момент никакая спонсорская или какая-либо иная помощь республике не входит в планы Европейского союза.

Европейский союз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического урегулирования в этой республике. Соответствующее заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Глава европейской дипломатии дала понять, что никакая финансовая или какая-либо иная помощь республике не входит в планы Европейского союза, — до "начала политического процесса в стране". По её мнению, в Сирии всё ещё сохраняется вероятность "военной эскалации", а судьба республики должна находиться исключительно в руках сирийцев.

Однако при этом ЕС намерен собрать 3 миллиарда евро, чтобы помочь сирийским беженцам в Турции. Как рассказала Федерика Могерини, средства планируется мобилизовать в течение трёх лет.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США представила законопроект, запрещающий оказывать помощь в восстановлении сирийских территорий, которые находятся под контролем Башара Асада. Как объяснили конгрессмены, этот закон позволит "пресечь попадание денег американских налогоплательщиков в руки сирийского преступного режима".