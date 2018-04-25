Из-за акций протеста в центр Еревана введена спецтехника

Сотрудники полиции предприняли такие меры, так как сторонники оппозиции с утра начали перекрывать крупнейшие дороги города.

В среду, 25 апреля, участники акции протеста в Армении вновь устроили шествие по центральным улицам Еревана. Для установления контроля над правопорядком была привлечена полиция, оснащённая дубинками и щитами, два БТР и ряд служебных автобусов, сообщает РИА "Новости".

При этом отмечается, что ситуация в столице в целом сохраняется спокойная. Известно, что сегодня должны были состояться переговоры исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна и лидера акции протеста Никола Пашиняна. Однако из-за несанкционированного марша оппозиции они были сорваны.

Предполагается, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока условия, выдвинутые оппозицией, не будут исполнены.

Протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, проходили в Ереване с 13 апреля. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Также в отставку ушло и правительство.