Владимир Путин наградил званием Герой Труда пятерых россиян

Среди награждённых оказались руководитель "Ленкома" Марк Захаров и главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь.

В Кремле прошла церемония вручения звания Герой Труда. В текущем году этой награды удостоились пять россиян. Золотые звёзды вручал лично президент России Владимир Путин.

— Эта награда отражает всю глубину уважения к тем людям, которые своим трудом, каждодневной работой вписывают новые замечательные страницы в историю нашего отечества. Россия всегда славилась своими талантами. Рука об руку идут трудолюбие и ответственность, — заявил Владимир Путин перед началом церемонии вручения наград.

Одним из первых золотую звезду получил художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком" Марк Захаров. Как говорится в президентском указе, награда присвоена за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

— В созвездии таких легенд, безусловно, Марк Анатольевич Захаров. Его театральный актёрский, режиссёрский талант притягивает к себе миллионы сердец, а "Ленком" не зря называют не иначе как легендарным. "Ленком" — это всегда поиск и искренность, вдохновение, новаторство, зритель всегда отвечает на это любовью и благодарностью, — отметил глава государства.

Также награды был удостоен главный тренер профессионального волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь.

— Имя Карполя известно даже людям, далёким от спорта. Самый титулованный тренер мира, самый титулованный тренер РФ. Николай Карполь олицетворяет саму победу, внушая уверенность в ней поклонникам волейбола и своим подопечным, — заявил Владимир Путин.

Также звание Героя Труда было присвоено гендиректору АО "Акционерная компания "Туламашзавод" Евгению Дронову, проходчику подземной шахты "Талдинская-Западная — 2" Александру Куличенко и профессору Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галине Савельевой.