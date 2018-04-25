В Челябинске завели дело против мужчины, который убил хаски для шашлыка

В Челябинске возбудили уголовное дело после обнаружения тела собаки породы хаски, рядом с которым был мужчина, сообщает региональная прокуратура.

— После проведения комплекса необходимых проверочных мероприятий в указанном отделе полиции (ОП "Калининский" УМВД России по Челябинску. — Прим. ред.) по требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), — говорится в сообщении.

Ранее полицейская проверка установила, что мужчина является иностранным гражданином и пребывает в России без необходимых документов, сообщило РИА "Новости". В отношении него составили административный протокол.

Напомним, 9 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на набережной реки Миасс мужчина разделывает собаку. Как ранее сообщал Лайф, молодой человек заявил, что собирался сделать из животного шашлык и съесть его.