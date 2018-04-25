Глава Тульской области Дюмин готов выполнить любой приказ главнокомандующего

Таким образом губернатор прокомментировал возможность назначения на пост главы Министерства обороны РФ.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что не планировал становиться министром обороны. Ранее о его возможном назначении написали некоторые СМИ.

— Меня народ избрал, как я могу планировать другие мероприятия. Но, если главнокомандующий прикажет, пойдём на всё, — ответил он на вопрос Лайфа.

Дюмин в 1996–2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. Он обеспечивал безопасность во время участия президента РФ в различных мероприятиях как внутри страны, так и за границей. С 2013 по 2016 год был заместителем начальника Главного управления Генерального штаба, первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками, заместителем министра обороны Российской Федерации. В феврале 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. А в сентябре того же года стал главой региона.