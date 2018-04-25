"Нафтогаз" предрекает "масштабный конфликт" с Россией из-за прекращения транзита

Украинская компания заявила о желании донести до европейских партнёров геополитические последствия для всего мира, которые якобы несёт за собой реализация "Северного потока — 2".

Прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато полномасштабным конфликтом между Киевом и Москвой. Такой прогноз озвучил коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

— Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира, — нагнетает он.

Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" не планирует продлевать действующий контракт по транзиту газа с Украиной "даже при смене Солнца и Луны". Однако российская компания готова обсудить с Киевом возможность нового транзитного контракта, и этому не помешают даже разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Успех переговоров, как подчёркивают в российской компании, зависит только от предложенных Украиной условий.