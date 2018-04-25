ООН: Более 20 тысяч человек заболели раком после аварии на Чернобыльской АЭС

Предполагается, что опухоль щитовидной железы развилась у людей из-за радиационного воздействия.

Около 20 тысяч случаев заболевания мужчин и женщин раком щитовидной железы зарегистрировано в период с 1991 по 2015 год на Украине, в Белоруссии и России. Каждый четвёртый из них связан с аварией на Чернобыльской АЭС, выяснили в Научном комитете Организации Объединённых Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН).

По мнению председателя Научного комитета ООН Ханса Ванмарке, данная проблема нуждается в дальнейшем исследовании для понимания долгосрочных последствий аварии.

Стоит отметить, что исследование о том, сколько всего людей заболело этим видом рака из-за воздействия радиации, было опубликовано к годовщине трагедии.

Напомним, 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.