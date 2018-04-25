СК возбудил дело из-за двери электрички, которая оторвалась и ранила подростков

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СК возбудил дело из-за двери электрички, которая оторвалась и ранила подростков

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Фото: СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело из-за двери электрички, которая оторвалась и ранила трёх подростков на станции Томилино в Подмосковье.

— Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после травмирования троих подростков на платформе Томилино сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО "Центральная ППК", — говорится в сообщении Следкома.

Как уже сообщал Лайф, трое подростков получили различные травмы, стоя на перроне в ожидании поезда на станции Томилино в Московской области. Их ранило оторвавшейся дверью электрички.

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