На Урале у ребёнка отказались брать мелочь за проезд и выгнали его из автобуса

Мама мальчика, которого высадили из транспортного средства в безлюдной промзоне, написала заявление в прокуратуру.

В городе Полевском Свердловской области кондуктор выгнала 11-летнего мальчика из автобуса за то, что тот хотел расплатиться мелочью. Об этом сообщает портал URA.RU.

— У кондукторов всегда нет сдачи, поэтому я стараюсь давать сыну не крупные купюры, а мелкие или металлические деньги, чтобы ему было удобно платить за билет. В тот день я ему дала 18 рублей на проезд: десять монет по рублю, пять рублей 50-копеечными монетами, а остальное десятикопеечными, — приводит портал слова мамы мальчика, Галины П.

Женщина рассказала, что её сын возвращался домой с тренировки. Он успел проехать только одну остановку, после чего кондуктор высадил его в безлюдной промзоне. Оттуда ребёнок дошёл по проезжей части до родственников, которые дали ему бумажных купюр.

Мама мальчика написала заявление в прокуратура. По её словам, в автотранспортном предприятии (АТП), которому принадлежит автобус, у неё долго отказывались принимать заявление.

— На территории России единственной валютой в обращении являются рубль и копейка. Их в неограниченном количестве обязаны принимать все и при всех видах платежей. Прокуратура будет проводить проверку, — рассказала изданию старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в конце недели состоится очная ставка между мальчиком в сопровождении законных представителей и кондукторами АТП. Ребёнок должен будет указать на сотрудницу, высадившую его из транспортного средства.