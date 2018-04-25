К врачу, не выходя из дома. В поликлиниках в Москве тестируют телемедицину

В приложении, позволяющем дистанционно посетить врача, можно будет также вести свой дневник здоровья: записывать результаты измерения температуры, артериального давления и уровня сахара в крови.

Две московские поликлиники запустили пилотный проект по внедрению телемедицины. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

— Телемедицинские технологии для общения между врачом и пациентом начали применять в столичном здравоохранении. Пилотный проект по их внедрению стартовал в двух городских поликлиниках, детской № 133 и взрослой № 23, в апреле, — говорится в сообщении.

Новая технология даёт возможность пациентам наблюдаться и консультироваться у врача, не выходя из дома. Приём будет проходить по видеосвязи с помощью смартфона.

Для участия в тестовой версии проекта пригласили 250 детей и 240 взрослых с хроническим заболеваниями. По необходимости их будут консультировать врачи общей практики, педиатры и врачи узкой специализации до конца текущего года.

Все участники получили ссылку на специальный портал, а также доступ в приложение для смартфонов, которые используются для телемедицинских консультаций.

Уточняется, что записаться на онлайн-приём можно только после очного осмотра у врача. Такие консультации будут длиться не более 20 минут.

Напомним, закон об использовании телемедицины в России вступил в силу 1 января текущего года. Благодаря ему у врачей появилась возможность проводить онлайн-консультации, осуществлять дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и выписывать электронные рецепты.