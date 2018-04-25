Путин: Марк Захаров — одна из самых ярких звёзд на культурном небосводе России

Президент России Владимир Путин, вручая худруку "Ленкома" Марку Захарову награду Героя Труда, назвал его одной из самых ярких звёзд на культурном небосводе страны.

— Уже много десятилетий он — одна из самых ярких звёзд на небосводе культурной жизни не только столицы, но и всей нашей страны, — отмечает российский лидер.

Глава государства добавил, что театральный и режиссёрский талант Захарова притягивает к себе миллионы сердец.