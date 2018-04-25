Путин: Марк Захаров — одна из самых ярких звёзд на культурном небосводе России

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Путин: Марк Захаров — одна из самых ярких звёзд на культурном небосводе России

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Президент России Владимир Путин и худрук театра "Ленком" Марк Захаров. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин, вручая худруку "Ленкома" Марку Захарову награду Героя Труда, назвал его одной из самых ярких звёзд на культурном небосводе страны.

— Уже много десятилетий он — одна из самых ярких звёзд на небосводе культурной жизни не только столицы, но и всей нашей страны, — отмечает российский лидер.

Глава государства добавил, что театральный и режиссёрский талант Захарова притягивает к себе миллионы сердец.

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