В Азове 15-летний подросток до смерти избил пенсионера за отказ дать закурить

В Ростовской области несовершеннолетний убил пенсионера за то, что тот отказался дать ему сигарету.
Тело погибшего было найдено во дворе многоквартирного дома в Азове. В ходе разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подозреваемого.
Во время допроса удалось установить, что подросток остановил на улице пенсионера с целью стрельнуть у него сигарету. Получив отказ, тот начал избивать жертву руками и ногами. После этого мальчик обыскал тело мужчины и скрылся с места преступления.
Как сообщает Следственный комитет по Ростовской области, подозреваемый ранее уже был осуждён за кражу и разбойное нападение на три года условно.
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