Союз конькобежцев России: Кравцов — кандидат на выборах главы СКР

Как выяснил Лайф, действующий президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов вопреки ранее появившейся в СМИ информации об отказе баллотироваться на новый срок может продолжить руководить отечественным конькобежным спортом и шорт-треком и после выборов 25 мая.

Позавчера ряд российских СМИ со ссылкой на интервью генерального секретаря Союза конькобежцев России Ирины Слаутиной агентству ТАСС сообщил, что действующий глава СКР Алексей Кравцов снял кандидатуру с выборов и покидает организацию, которую возглавлял с 2009 года.

Однако, по информации Лайфа, Алексей Кравцов был выдвинут на пост президента СКР федерациями нескольких регионов, а, согласно уставу организации, в таком случае человек автоматически является кандидатом.

Эту информацию подтвердила нам и Слаутина, сообщив, что публикации в СМИ об уходе Кравцова опережают события:

— Алексея Юрьевича выдвинул один из регионов, в связи с этим он является кандидатом на предстоящих выборах. Информация в СМИ о том, что Кравцов уходит с поста президента СКР, является преждевременной. Всё решится на завтрашнем исполкоме, тогда станет известен окончательный список кандидатов.

Сам Кравцов на звонки не отвечал.

Добавим, что вчера некоторые российские конькобежцы и шорт-трекисты опубликовали открытое письмо к Кравцову, в котором призвали его остаться на посту:

— [...] За время вашего управления федерацией было принято немало судьбоносных для команды решений. Мы в свою очередь всегда принимали их с надеждой и верой в успех. Восемь лет мы доверяли вам, чувствуя уверенность, вместе работали на результат, и казавшееся невероятным было достигнуто.

Сегодня мы обращаемся к вам с просьбой: вспомнив все наши медали, все достижения — с успешным опытом прошлых лет, пойти вперёд; дать шанс реализоваться нам и начинающим спортсменам, вместе развивать шорт-трек и конькобежный спорт в России и сделать их ещё более сильными. Просим вас продолжить работу на посту президента Союза конькобежцев России.

Среди подписавшихся — олимпийские призёры Виктор Ан, Семён Елистратов, Наталья Воронина, чемпионы мира Денис Юсков и Павел Кулижников и ещё 28 спортсменов сборной России.

На пост президента претендуют также Сергей Орлов, генеральный директор катка в Коломне, представитель тверской федерации и бывший спортсмен Вадим Морозов. По информации Лайфа, в президенты также выдвинулись бывшие конькобежцы: бронзовый призер Олимпиады в Турине Варвара Барышева и вице-чемпион мира Вадим Саютин, однако в СКР выдвижение Саютина опровергли.

Кравцов — руководитель IT-компании Kraftway. На посту руководителя российского конькобежного спорта он находится с декабря 2009 года.

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