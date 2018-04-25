Введение курортного сбора в Крыму отложили до следующего года

Ранее сообщалось, что с туристов на полуострове решено собирать в бюджет по 10 рублей в сутки — на восстановление инфраструктуры и курортов.

Государственный совет Крыма отложил введение курортного сбора для туристов до 1 мая 2019 года. За соответствующие поправки единогласно проголосовали 66 депутатов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обозначил сразу несколько причин такого решения. В частности, местные власти получили большое число обращений от представителей бизнеса с просьбой отсрочить введение туристического сбора.

— Второе: это изменение транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта. Третье: мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору. И, наконец, неурегулированные моменты администрирования сбора и его оплаты, — прокомментировал Волченко представителям местных СМИ.

Ранее сообщалось, что с туристов в Крыму решено собирать в бюджет по 10 рублей. Аналогичный курортный сбор был установлен и на Кубани.

Документ предусматривает, что платить не нужно будет более 20 категориям граждан, среди них лица до 18 лет, а также сами крымчане. Оплата производится только за полные сутки проживания в отеле.