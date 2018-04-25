Шестиклассницу и четырёх голых парней застукали на чердаке дома в Петербурге

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Шестиклассницу и четырёх голых парней застукали на чердаке дома в Петербурге

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Фото: © Flickr/Yohei Sekiguchi

В полицию доставили одного школьника, двух безработных и стоящего на учёте в ПДН местного жителя.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила шестиклассницу в компании четырёх раздетых молодых людей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, в ночь с 24 на 25 апреля правоохранители прибыли по вызову в один из домов на проспекте Наставников и обнаружили там 14-летнюю ученицу школы с углублённым изучением иностранных языков в компании четырёх лиц мужского пола. Все они стали прятаться и пытаться одеться.

В 13-й отдел полиции доставили 14-летнего восьмиклассника, 21-летнего безработного, 19-летнего петербуржца, стоящего на учёте у психиатра, а также 18-летнего безработного уроженца Краснодарского края.

Правоохранители разбираются в произошедшем.

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